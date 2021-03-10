Cumhurbaşkanlığı staj seferbirliği başlattı: Senin İçin Seferbiriz

Başvuru ve değerlendirme süreci

"Staj Seferbirliği" programına, ön lisans 2. sınıf, lisans 3. ve 4. sınıf olmak üzere not ortalaması 4 üzerinden 2 ve üzeri (diğer sistemlerde dengi) olan tüm öğrenciler başvurabilecek. Aldıkları staj teklifleri doğrultusunda istedikleri kurumda veya kuruluşta, karşılıklı belirleyecekleri tarih aralığında sene sonuna kadar staj yapabilecek adayların sınıf durumlarının yıl içinde değişeceği öngörüldüğünden program, ön lisans 1. sınıf ve lisans 2. sınıf öğrencilerinin başvurusuna da açık olacak. Ancak bu öğrenciler için staj yapacağı tarihlerde bir üst sınıfa geçme şartı aranacak.