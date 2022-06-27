Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın kızı Rumeysa'dan radikal karar! Başörtüsünü çıkardı
CUMHURBAŞKANLIĞI Sözcüsü İbrahim Kalın'ın Temmuz 2017'de evlendirdiği kızı Rumeysa Kalın Karabulut, radikal bir kararla başını açtı. TRT World'de muhabir olarak görev yapan Rumeysa Kalın, ekrana başı açık çıkmaya başladı. Rumeysa Kalın Karabulut kimdir? Hangi okulda okudu? Rumeysa Kaalın Karabulut'un eşi kimdir?
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın kızı Rumeysa Karabulut, özel hayatıyla ilgili radikal bir değişikliğe imza attı. Evlendiği dönem başörtülü olan Karabulut, şimdilerde başörtüsünü çıkararak başını açtı.
Daha önce başörtülü olan Rumeysa Kalın Karabulut'un yakın bir zamanda sosyal medyadaki profil fotoğraflarını başı açık fotoğraflarla değiştirdiği görüldü.
TRT'nin İngilizce yayın yapan kanalı TRT World'de muhabir olarak görev yapan Rumeysa Kalın Karabulut, ekrana da başı açık olarak çıkmaya başladı.
Rumeysa Kalın Karabulut, 2017 yılında Furkan Karabulut'la evlenmişti.