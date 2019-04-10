Cumhurbaşkanlığı köşkü inşaatı başladı! İşte tüm detaylar...

Ahlat'a verdiği önemden dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a minnet duyduklarını ifade eden Başkan Çoban, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Tabi burada ülkeyi bu denli bütün muhtevasıyla kucaklayan ve alem-i İslam'ın inşallah külliyesi anlamında olan Kubbet-ül İslam Ahlat'tan, kutlu şehir Ahlat'tan böyle bir seslenişle Cumhurbaşkanımızın sahiplenmesi ümit anlamında sadece şark vilayetlerine değil, aynı zamanda bütün İslam alemine de yeniden ümit doğurmuştur.