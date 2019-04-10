Cumhurbaşkanlığı köşkü inşaatı başladı! İşte tüm detaylar...
Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçen yıl ziyaret ettiği Bitlis Ahlat'ta Cumhurbaşkanlığı Köşkü yapılacağını duyurmuştu. Ahlat Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban, "Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla inşaat faaliyetleri başlamıştır" diye konuştu.
Ahlat'ın Kale Mahallesi'nde Van Gölü sahilinde yapımına başlanan Cumhurbaşkanlığı Köşkü inşaat alanını gezerek incelemelerde bulunan Ahlat Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban, yetkililerden bilgi aldı. Daha sonra gazetecilere açıklama yapan Çoban, Ahlat Cumhurbaşkanlığı Köşkü'nün 25-26 Ağustos tarihine yetiştirileceğini ve 25 Ağustos'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Ahlat'ta ağırlamayı arzu ettiklerini söyledi.
Başkan Çoban, "Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla inşaat faaliyetleri başlamıştır. Allah nasip ederse 25-26 Ağustos tarihine yetiştirmeyi düşünüyoruz. İnşaat firması fevkalade profesyonel, işe de ciddi anlamda, teknik anlamda gayet hazırlıklı olarak girdiler" diye konuştu.
Çoban, "Burada malumunuz bir köşk binasıyla beraber peyzajı, çevre düzeni, lojmanı, helikopter pistiyle alan geniş anlamda değerlendirildiğinde takriben 39 bin metrekare bir alan üzerinde inşaat faaliyeti başlamıştır. Şu anda kayıkhane de dahil inşaatın temel kısmına girildi. Bölgemize ve ülkemize hayırlı olsun" dedi.
Ahlat'a verdiği önemden dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a minnet duyduklarını ifade eden Başkan Çoban, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Tabi burada ülkeyi bu denli bütün muhtevasıyla kucaklayan ve alem-i İslam'ın inşallah külliyesi anlamında olan Kubbet-ül İslam Ahlat'tan, kutlu şehir Ahlat'tan böyle bir seslenişle Cumhurbaşkanımızın sahiplenmesi ümit anlamında sadece şark vilayetlerine değil, aynı zamanda bütün İslam alemine de yeniden ümit doğurmuştur.