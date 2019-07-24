Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan bin yıllık Akdamar Kutsal Haç Kilisesi fotoğraf sergisi
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından ‘Akdamar Kutsal Haç Kilisesi Fotoğraf Sergisi’ düzenlendi. Açılışında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Anadolu'nun farklı inanç ve kültürlerde saklı anıtlarını bir bir gün yüzüne çıkardık. Bunu ülkemizin bir zenginliği olarak gördük” mesajı aktarıldı.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından düzenlenen ‘Akdamar Kutsal Haç Kilisesi Fotoğraf Sergisi ve Tanıtım Kokteyli’, Topkapı Sarayı Müzesi'ndeki Aya İrini Kilisesi'nde açıldı. Etkinlikte, Fotoğraf Sanatçısı İzzet Keribar’ın çektiği Akdamar Kilisesi fotoğrafları sergilendi.
Sergi, 20 gün boyunca ziyaret edilebilecek. Kiliseyi anlatan ‘Anadolu'nun Saklı Anıtları Gün Yüzüne Çıkıyor: Akdamar’ başlıklı filmin izlenmesiyle başlayan açılışta, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajı okundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Anadolu'nun farklı inanç ve kültürlerde saklı anıtlarını bir bir gün yüzüne çıkardık. Bunu ülkemizin bir zenginliği olarak gördük” dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında şunları kaydetti: "Hristiyan aleminin, özellikle Ermeni halklarının önemli bir inanç merkezi olan Akdamar Kilisesi'ne tarih bilinci ve kültürel mirası koruma ahlakıyla sahip çıktık. Ortak kültürel mirasımızı ayakta tutabilmek ve gelecek kuşaklara aktarabilmek için özenle çalıştık.
Kültürel miraslarımızın hak ettiği değere yeniden kavuşması için incelikli çalışmalarımızı sizlerin de desteğiyle sürdürmek en büyük dileğimizdir. Bu güzel akşamda ülkemizin kültürel zenginliğinin en güzel fotoğrafını veren sizleri sevgi ve saygı ile selamlıyorum."