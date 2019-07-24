Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan bin yıllık Akdamar Kutsal Haç Kilisesi fotoğraf sergisi

Kültürel miraslarımızın hak ettiği değere yeniden kavuşması için incelikli çalışmalarımızı sizlerin de desteğiyle sürdürmek en büyük dileğimizdir. Bu güzel akşamda ülkemizin kültürel zenginliğinin en güzel fotoğrafını veren sizleri sevgi ve saygı ile selamlıyorum."