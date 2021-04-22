Son salonda ise "23 Nisan’a Giden Yol" başlıklı fotoğraf gösterimiyle beraber, Milli Mücadele'nin başından meclisin toplanmasına kadar yaşananlarla, Kurtuluş Savaşı Cepheleri, kahramanları, Erzurum ve Sivas Kongreleri, Amasya Genelgesi gibi başlıklar klasik sergilerdeki alışılmış sunum tarzının dışına çıkılarak sergileniyor.