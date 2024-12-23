Cumhurbaşkanlığı anketinden çarpıcı sonuçlar! Açık ara önde
Cumhurbaşkanlığı seçimiyle ilgili yaptığı son anketin sonuçlarını yayımladı. Suriye'de yaşanan gelişmelerin yansıdığı araştırmaya göre, önümüzdeki cumhurbaşkanı seçiminde katılımcıların yüzde 42'si Erdoğan, yüzde 39.4'ü ise Mansur Yavaş'a oy vereceğini belirtti. İşte detaylar...
Hem yurt içinde hem de sınırlarımızın ötesinde yaşanan gelişmeler ışığında bir süredir kamuoyu, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde hangi adayın öne çıkacağını merak ediyor.
ASAL Araştırma da vatandaşlara bu soruyu yöneltti. 26 ilde 9-12 Aralık 2024 tarihleri arasında 1860 kişiyle yapılan anketin hata payı +/- 2,34 olarak açıklandı.
3 FARKLI SENARYO
Ankette, katılımcılara, 3 farklı senaryo sunularak, “Önümüzdeki Cumhurbaşkanlığı seçiminde adaylar aşağıdaki gibi olursa kime oy verirsiniz?” sorusu yöneltildi.
Ankete katılanlara ilk olarak, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in aday olduğu Cumhurbaşkanlığı seçimi senaryosu gösterildi.