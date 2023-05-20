Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turu başladı ilk oylar sandıkta! Uzun kuyruklar oluştu
Cumhurbaşkanı Seçimi'nin 28 Mayıs Pazar günü yapılacak ikinci tur oylaması için yurt dışı temsilcilikler ve gümrük kapılarında oy verme işlemleri başladı. Oylar, YSK'nin belirlediği yöntemlerle yüksek güvenlik altında, diplomatik kuryelerle Türkiye'ye getirilecek.Yurtdışında ilk oylar Japonya'da kullanıldı.Oy vermeye gelen vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu.
Yüksek Seçim Kurulunca (YSK) 28 Mayıs seçimi için Türkiye'nin 73 ülkedeki 151 temsilciliğinde 167 noktada sandık kurdu. Türkiye'deki Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci tur için yurtdışında yaşayan Türk vatandaşları için oy verme işlemi başladı.
Seçmenler, ilk turda en yüksek oyu alan Cumhur İttifakı adayı Tayyip Erdoğan ve Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu arasında tercih yapacak.
Yurt dışı oylar yüksek güvenlik altında Ankara'ya gelecek
Yurt dışında oy kullanma işleminin sona ermesinin ardından oylar, YSK'nin belirlediği yöntemlerle yüksek güvenlik altında, diplomatik kuryelerle Türkiye'ye getirilecek.
Türkiye'de 28 Mayıs Pazar günü saat 17.00'de oy verme işleminin tamamlanmasının ardından diğer sandıklarla birlikte açılacak. Oyların sayım ve dökümleri Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu Başkanlığının nezaretinde yapılacak.