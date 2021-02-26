Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kaç yaşına girdi doğum günü gündem oldu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 67 yaşına girdi. Erdoğan'ın doğum günü Twitter'da "#İyikiDoğdunMilletinAdamı" etiketiyle kutlandı.
TÜRKİYE Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Başkan Erdoğan 25 Şubat 2021 tarihinde 67 yaşına girdi. 26 Şubat 1954 tarihinde İstanbul Kasımpaşa'da dünyaya gelen Erdoğan'ın Ahmet Burak, Esra, Sümeyye ve Bilal Erdoğan isminde 4 çocuğu var. 8 torun sahibi olan Cumhurbaşkanı Erdoğan dün doğum gününü kutladı. 67 yaşına giren Erdoğan'ın doğum günü sosyal medyada gündemin ilk sırasına çıktı.
AK Parti'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda ise "İyi ki doğdun, millete hizmet yolunda nice yaşlara." ifadelerine yer verildi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın doğum günü için sosyal medyada binlerce kutlama mesajı paylaşıldı.
26 Şubat 1954'te doğan Başkan Erdoğan bugün 67 yaşına girdi. Twitter'da "İyikiDoğdunMilletinAdamı" etiketiyle Başkan Erdoğan'ın doğum günü kutlandı.
Erdoğan'ın doğum günü kısa sürede paylaşılan binlerce mesajla Twitter'da Türkiye gündeminin ilk sıralarında yer aldı.