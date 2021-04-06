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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AB heyetini kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AB heyetini kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AB Konseyi Başkanı Charles Michel ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'i kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AB heyetini kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AB Konseyi Başkanı Charles Michel ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ağırlıyor.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AB heyetini kabul etti

Görüşmede, Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri tüm yönleriyle gözden geçirilecek.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AB heyetini kabul etti

Görüşmede; 18 Mart mutabakatının yenilenmesi, vize serbestisi, 25 yılı geriden bırakan Gümrük Birliği Anlaşması'nın güncellenmesinin gündemde olması bekleniyor.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AB heyetini kabul etti

Avrupa Birliği ile iş birliğinin katılım perspektifi temelinde olumlu gündem kapsamında geliştirilmesi için atılabilecek adımların ele alınacağı görüşmede, ayrıca, bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında fikir alışverişinde bulunulacak.

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