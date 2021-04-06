Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AB heyetini kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AB Konseyi Başkanı Charles Michel ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'i kabul etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AB Konseyi Başkanı Charles Michel ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ağırlıyor.
Görüşmede, Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri tüm yönleriyle gözden geçirilecek.
Görüşmede; 18 Mart mutabakatının yenilenmesi, vize serbestisi, 25 yılı geriden bırakan Gümrük Birliği Anlaşması'nın güncellenmesinin gündemde olması bekleniyor.
Avrupa Birliği ile iş birliğinin katılım perspektifi temelinde olumlu gündem kapsamında geliştirilmesi için atılabilecek adımların ele alınacağı görüşmede, ayrıca, bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında fikir alışverişinde bulunulacak.