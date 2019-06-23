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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanına kadar gelip gösterdi şaşırtan anlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanına kadar gelip gösterdi şaşırtan anlar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul seçimleri için Üsküdar'da oyunu kullandığı okulda atandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşırken objektiflere ilginç görüntüler yansıdı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanına kadar gelip gösterdi şaşırtan anlar - Sayfa 1

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi için oylarını Üsküdar'da kullandı. 

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanına kadar gelip gösterdi şaşırtan anlar - Sayfa 2

Okul bahçesini dolduran vatandaşların sevgi gösterilerinde bulunduğu Erdoğan, "3300" numaralı sandığın bulunduğu sınıfa girerek, sandık görevlileriyle tek tek tokalaştı.

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İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SEÇİM SONUCU
EKREM İMAMOĞLU EKREM İMAMOĞLU
%53,71
%45,38
4.495.187 3.797.701
AÇILAN SANDIK : %95,64
BİNALİ YILDIRIM BİNALİ YILDIRIM
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanına kadar gelip gösterdi şaşırtan anlar - Sayfa 3

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan oy kullanma işleriminin ardından okul bahçesinde kendisini bekleyen vatandaşlarla selamlaştı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanına kadar gelip gösterdi şaşırtan anlar - Sayfa 4

Vatandaşlardan birisi Osmanlı'nın mensup olduğu Kayı boyunun işaretini ve Osmanlı armasını gösteren tahta tabelayı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanına kadar gelip gösterdi.

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