Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanına kadar gelip gösterdi şaşırtan anlar
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul seçimleri için Üsküdar'da oyunu kullandığı okulda atandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşırken objektiflere ilginç görüntüler yansıdı.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi için oylarını Üsküdar'da kullandı.
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Okul bahçesini dolduran vatandaşların sevgi gösterilerinde bulunduğu Erdoğan, "3300" numaralı sandığın bulunduğu sınıfa girerek, sandık görevlileriyle tek tek tokalaştı.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan oy kullanma işleriminin ardından okul bahçesinde kendisini bekleyen vatandaşlarla selamlaştı.
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Vatandaşlardan birisi Osmanlı'nın mensup olduğu Kayı boyunun işaretini ve Osmanlı armasını gösteren tahta tabelayı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanına kadar gelip gösterdi.
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