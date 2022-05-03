Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Suudi Arabistan ziyaretinde umre yapan gazeteciler fotoğrafları paylaştı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cemal Kaşıkçı davasının devredilmesinin ardından Suudi Arabistan'a iki günlük ziyaretinde umre yapmıştı.Erdoğan'a umre ziyaretine Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da eşlik etti.
Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz El Suud’un daveti ile iki günlük ziyaret için Suudi Arabistan'a giden Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Umre ziyaretinde bulundu. Katılan gazeteciler de fotoğraflarını paylaştı
Erdoğan'a umre ziyaretinde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da eşlik etti.
Bakanların yanı sıra AK Parti'ye yakın medya kuruluşları temsilcileri ve yazarları da umreye katıldı. Umreye katılanlar arasında Yeni Akit Ankara Temsilcisi ve yazarı Hacı Yakışıklı, Diriliş Postası yazarı Murat Özer, Star Gazetesi yazarı Yakup Köse' de yer aldı
Yeni Akit Ankara Temsilcisi Hacı Yakışıklı kendisi için, "Mekke'de çok resmî bir Hacı. Üstelik yakışıklı" ifadelerini kullandı.