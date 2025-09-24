BIST 11.332
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözü Times Meydanı'nda

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın "Dünya 5’ten büyüktür" sözü, New York’un merkezindeki cadde ve sokaklar ile Times Meydanı'ndaki led ekranlara yansıtıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözü Times Meydanı'nda - Resim: 1

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM'nin 80. Genel Kurulu görüşmelerinde katılımcılara hitap etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Biz, güçlünün haklı olduğu değil, haklının güçlü olduğu bir düzen kuruluna kadar 'Dünya beşten büyüktür' demeye devam edeceğiz. Görevimiz sistemi terk etmek değil, onarmak, yeniden işler hale getirmektir. Hiç şüphesiz, daha adil bir dünya mümkündür. Türkiye, 'daha adil bir dünyanın inşası' için mücadelesini sabırla devam ettirecektir." dedi.

111
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözü Times Meydanı'nda - Resim: 2

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı koordinasyonunda Birleşmiş Milletler 80. Genel Kurulu’nun gerçekleştirildiği New York’un merkezindeki cadde ve sokaklar ile Times Meydanı'ndaki led ekranlarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “The World is Bigger than Five” (Dünya 5’ten büyüktür) sözü yansıtıldı.

211
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözü Times Meydanı'nda - Resim: 3
311
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözü Times Meydanı'nda - Resim: 4
411