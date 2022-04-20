BIST 2.531
DOLAR 14,68
EURO 15,93
ALTIN 920,93

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın küçük kızla sohbeti gülümsetti

İhlas Haber Ajansı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın küçük kızla sohbeti gülümsetti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) grup toplantısı sonrasında Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) bahçesinde çocuklarla sohbet etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın küçük kızla sohbeti gülümsetti

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) grup toplantısı sonrasında 23 Nisan etkinlikleri için Türkiye Büyük Millet Meclisine (TBMM) gelen çocuklarla karşılaşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, uzun süre çocuklarla sohbet etti.

17
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın küçük kızla sohbeti gülümsetti

Bir çocuğun, "Ben hiç sigara kokusunu sevmiyorum" demesi üzerine Erdoğan, "Ben de senin gibi aynen hiç sevmem, herkesin elinden sigara paketini alırım" diye cevap verdi.

27
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın küçük kızla sohbeti gülümsetti

Başka bir çocuk ise "Ben de cumhurbaşkanı olursam dünyadaki bütün sigaraları yasaklayacağım" dedi.

37
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın küçük kızla sohbeti gülümsetti

TBMM Başkanı Mustafa Şentop ile birlikte çocuklarla ilgilenen ve sohbet eden Erdoğan, daha sonra meclisten ayrıldı.

47