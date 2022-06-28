Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İspanya'ya gittiği uçaktaki ayrıntıya dikkat çekti
İSPANYA'da düzenlenecek olan NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere Madrid'e giden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yer aldığı uçaktaki bir ayrıntı dikkatlerden kaçmadı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İspanya'nın Madrid şehrinde düzenlenecek olan NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere uçakla İspanya'ya uçtu.
Erdoğan'ın yer aldığı TC-TRK tescil kodlu uçağın üzerinde yazan Republic of Turkey yazısının Republic of Türkiye olarak değiştirdiği dikkatlerden kaçmadı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan`ı Esenboğa Havalimanı`ndan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve ilgililer uğurladı.
Erdoğan ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, MİT Başkanı Hakan Fidan ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da İspanya`ya gitti.