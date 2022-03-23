Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eski AK Parti milletvekillerine verdiği yemekte neler yenildi? Hangi müzikler dinlendi?
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kendi arkadaşlarımıza sahip çıkmamız lazım" diyerek eski milletvekili ve il başkanlarıyla vefa toplantılarına başlamıştı. Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen ilk vefa buluşmasında hangi yemekler ikram edildi? Hangi müzikler dinletildi. İşte ayrıntılar...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Kendi arkadaşlarımıza sahip çıkmamız lazım, vefa toplantılarına başlayacağım” dedi ve yola çıktı. İlk toplantı 21 Mart Pazartesi günü Beştepe'de yapıldı. Toplantıya aralarında Bülent Arınç'ın da olduğu çok sayıda eski AK Parti yöneticisi, bakan ve milletvekili katıldı. Peki o toplantıda Erdoğan'ın eski yol arkadaşlarına hangi yemekler ikram edildi, toplantıda hangi şarkı ve türküler dinlendi?
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Sergi Salonu'nda "Kuruluşundan Günümüze Milletvekilleri ve İl Başkanları Toplantısı"nda eski yol arkadaşlarıyla bir araya geldi.
Beştepe Külliyesi'nde yapılan toplantıyı Abdulkadir Selvi duyurmuş, Bülent Arınç da "Ben de davet edildim ve katılacağım" açıklaması yapmıştı. Arınç, davete icabet edip o toplantıda yerini aldı.
Vefa Yemeği'nin mönüsünde neler vardı?
AK Parti'nin eski milletvekilleri ve il başkanlarına Erdoğan'ın verdiği yemeğin detayları ortaya çıktı. Vefa yemeğinin menüsünde bakın neler varmış