Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eski AK Parti milletvekillerine verdiği yemekte neler yenildi? Hangi müzikler dinlendi?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Kendi arkadaşlarımıza sahip çıkmamız lazım, vefa toplantılarına başlayacağım” dedi ve yola çıktı. İlk toplantı 21 Mart Pazartesi günü Beştepe'de yapıldı. Toplantıya aralarında Bülent Arınç'ın da olduğu çok sayıda eski AK Parti yöneticisi, bakan ve milletvekili katıldı. Peki o toplantıda Erdoğan'ın eski yol arkadaşlarına hangi yemekler ikram edildi, toplantıda hangi şarkı ve türküler dinlendi?