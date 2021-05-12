Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın duyurduğu ucuz kredi başlıyor! Kimler yararlanabilecek

MAHSUP EDİLECEK 1 YILLIK PRİM TUTARI NE KADAR?

Bir yıl boyunca asgari ücret üzerinden ödenen sosyal güvenlik ve işsizlik sigortası primlerinin işçi ve işveren payları, bu işletmelerin kamu bankalarından 30 Haziran 2022 tarihine kadar kullanacakları kredi faizlerinden mahsup edilecek. Mahsup edilecek 12 aylık prim tutarı ise bin 610 olacak.