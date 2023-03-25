Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diploması üniversiteden mezuniyet belgeleri paylaşıldı!
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'ın yeniden aday olmasıyla birlikte üniversite diploması yeniden tartışma konusu oldu. Hürriyet gazetesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın üniversite diploması ve mezuniyetine ilişkin belgeleri yayınladı. Hürriyet, habere kaynak olarak İletişim Başkanı Fahrettin Altun'u gösterdi...
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın yeniden cumhurbaşkanı adayı olmasıyla birlikte üniversite diplomasıyla ilgili tartışmalar alevlendi. Tüm bu tartışmalar sürerken, İletişim başkanı Fahrettin Altun tarafından medyaya Erdoğan'a ait diploma ve mezuniyet belgeleri verildi. Hürriyet'ye yer alan haberde, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, kaynak olarak gösterildi. İşte o belgeler...
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 1974 yılında üniversiteyi kazandığında başladığı okulun adının İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi olduğu biliniyor. Bu okul daha sonra öğretim hayatına Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Akademisi olarak devam ediyor.
Fahrettin Altun’un açıkladığı belgelere göre Erdoğan’a bu okuldan verilen 678 no’lu ve 3 Nisan 1981 tarihli geçici mezuniyet Belgesi Dekan Doç. Dr. Sinan Artan imzasını taşıyor. Aynı belgenin 677 sayılı olanında ise Recep Tayyip Erdoğan imzası ve el yazısıyla, ‘geçici mezuniyet belgemin aslını elden aldım’ ifadesinin yer aldığı görülüyor.
Erdoğan’ın Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden mezun olduğuna dair bir başka belge ise Marmara Üniversitesi mezunları ve tüm öğretim kadrosunun fotoğraflarıyla sıralandığı 1983 tarihli defterde yer alması olarak gösterildi.