Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diploması üniversiteden mezuniyet belgeleri paylaşıldı!

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın yeniden cumhurbaşkanı adayı olmasıyla birlikte üniversite diplomasıyla ilgili tartışmalar alevlendi. Tüm bu tartışmalar sürerken, İletişim başkanı Fahrettin Altun tarafından medyaya Erdoğan'a ait diploma ve mezuniyet belgeleri verildi. Hürriyet'ye yer alan haberde, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, kaynak olarak gösterildi. İşte o belgeler...