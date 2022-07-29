Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklayacağı konut müjdesindeki 3 detay ortaya çıktı!
Konut fiyatlarındaki fahiş yükselişler sonrası Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından müjde verileceğini duyurmuştu. Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan köşesinde müjdeyle ilgili 3 detayı yazdı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın duyuracağı ucuz konut projesi şekilleniyor. 81 ilde 150 bin ucuz sosyal konutun yüzde 10 peşinat ve 15 yıl vade imkanı olması bekleniyor. Hürriyet yazarı Ahmet Hakan Bakan Murat Kurum ile görüşmesini köşesine taşıdı.
ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, birkaç gündür şöyle bir açıklama yapıyor:
“Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesini başlatacağız. Projelerimizi Cumhurbaşkanımızın vereceği büyük bir müjdeyle duyuracağız.”
Merak ettim, “Nedir acaba açıklanacak proje?” diye. Bakan Kurum’u aradım.
“Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın vereceği müjdeyle ilgili ipuçları verebilir misiniz?” dedim.
Müjdeyi erken açıklamış olmamak için olağanüstü hassasiyet göstererek ipuçlarını verdi.