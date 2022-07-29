Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklayacağı konut müjdesindeki 3 detay ortaya çıktı!

ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, birkaç gündür şöyle bir açıklama yapıyor:

“Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesini başlatacağız. Projelerimizi Cumhurbaşkanımızın vereceği büyük bir müjdeyle duyuracağız.”