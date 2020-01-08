Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ziyaret eden Demet Akalın'ı Haluk Levent paylaşımı kızdırdı
Demet Akalın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ziyaret etmesinin ardından yapılan Haluk Levent, eleştirisine sert çıktı.
Geçtiğimiz hafta Hande Yener, Demet Akalın ve Okan Kurt, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ziyaret etti. Çocuk istismarı ve kadına şiddet kapsamında görüşme talep eden Akalın, gerçekleştirdiği ziyaret sonrası kendisini Haluk Levent ile kıyaslayarak eleştiren bir kullanıcıya sert tepki gösterdi.
Bir sosyal medya kullanıcısının Demet Akalın ve Haluk Levent'i karşılaştırarak, "Saraya Haluk Levent davet edilmeliydi. Haluk Levent'in yaptığı çalışmalar yetkili bakanlıklar aracılığı ile geliştirilip büyütülmelidir. Binlerce memuru ve milyarlarca bütçesiyle kamunun yapamadığını adam tek başına yapıyor" demesi Akalın'ı çileden çıkardı.
Hakkında yapılan yoruma sinirlenen Demet Akalın ise "Ben çağrılmadım! Bizzat randevu aldım! Cumhurbaşkanı hepimizin! Hayırdır niye bu kadar rahatsız oldunuz? Artı Haluk Levent'i de ayakta alkışlıyorum. Ben elini cebine atamayan cimrilerden değilim. Bir kurum için bağış da toplamam! Her zaman Mehmetçiğin ve hasta bebeklerin yanındayım" cevabını verdi.
Haluk Levent'i de yaptıklarından dolayı tebrik eden Akalın, "Artı Haluk Levent'i ayakta alkışlıyorum. Ben elini cebine atamayan cimrilerden değilim... Bir kurum için bağışta toplamam. Her zaman Mehmetçiğin ve hasta bebeklerin yanındayım. Lütfen eleştirinizi yaparken ismimi kullanmayınız" dedi.