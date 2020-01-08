Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ziyaret eden Demet Akalın'ı Haluk Levent paylaşımı kızdırdı

Hakkında yapılan yoruma sinirlenen Demet Akalın ise "Ben çağrılmadım! Bizzat randevu aldım! Cumhurbaşkanı hepimizin! Hayırdır niye bu kadar rahatsız oldunuz? Artı Haluk Levent'i de ayakta alkışlıyorum. Ben elini cebine atamayan cimrilerden değilim. Bir kurum için bağış da toplamam! Her zaman Mehmetçiğin ve hasta bebeklerin yanındayım" cevabını verdi.