Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı iftarda evinde ağırlayan Ersin Kılıçaslan: "Aile ziyareti gibi oldu"

"Samimi yaklaşımları farkını ortaya koyuyor"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretiyle mutlu olduklarını belirten Ersin Kılıçaslan, "Devlet başkanımızın bizi ziyaret etmesi bizi çok mutlu etti. Bir arada samimi bir ortamda iftar yapmak bizi ziyadesiyle memnun etti. İlk olarak Emine Hanım içeriye girdi çok samimiydi.