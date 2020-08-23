Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sürpriz ziyaret! Görenler şaşırıp kaldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vahdettin Köşkü'ndeki görüşmelerinin ardından Çengelköy'de bir pide salonunda akşam yemeğini yedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, İletişim Başkanı Fahrettin Altun'da eşlik etti.