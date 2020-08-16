Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Rize-Artvin Havalimanı inşaatında inceleme
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rize-Artvin Havalimanı inşaatında incelemelerde bulundu. Şantiye çıkışında işçilerle hatıra fotoğrafı çektiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra helikopterle Rize'den Trabzon’a hareket etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ayder Yaylası'ndaki incelemelerinin ardından kara yoluyla Rize-Artvin Havalimanı şantiyesine hareket etti.
17
Yol boyunca Cumhurbaşkanlığı otobüsü üzerinden vatandaşları selamlayan Erdoğan, Ayder Yaylası'na çıkarken dönüş yolunda çay içme sözü verdiği haşlanmış mısır satan kadının yanına uğradı.
27
Erdoğan, burada ikram edilen çayı içti ve sohbet etti.
37
Sevgi gösterisinde bulunanları selamlarken karşılaştığı vatandaştan sigara paketini alan Erdoğan, sigarayı bırakma sözü aldı.
47