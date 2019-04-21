Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan kız yurduna ziyaret
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı (TÜRGEV) Şişli Mihri Hatun Yükseköğretim Kız Öğrenci Yurdunu ziyaret etti.
İhlas Haber Ajansı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı (TÜRGEV) Şişli Mihri Hatun Yükseköğretim Kız Yurdunu ziyaret ederek öğrencilerle sohbet etti.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, akşam saatlerinde TÜRGEV Şişli Mihri Hatun Yükseköğretim Kız Yurdunu ziyaret etti.
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umhurbaşkanı Erdoğan, burada bir süre kız yurdunda kalan öğrencilerle sohbet etti.
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Öğrencilerle sohbetin ardından hatıra fotoğrafı çektiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra ise Haliç Kongre Merkezine geçti.
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