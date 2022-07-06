Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş açıklama! Somali'ye yaptığımız yardımların tutarı 1 milyar doları aştı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud'u Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. İki cumhurbaşkanı görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Son 10 yılda Somali'ye yaptığımız yardımların tutarı 1 milyar doları aştı. Bugün Somali'nin birçok alanda gelişme gösterdiğini görmekten memnuniyet duyuyorum" dedi.
Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud, ülkesinin Türkiye'yi önemli bir ortak, Somali halkının güvendiği, hedefledikleri refah ve kalkınma için vazgeçilmez bir dost olarak gördüğünü söyledi. Mahmud ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirdikleri görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Son 10 yılda Somali'ye yaptığımız yardımların tutarı 1 milyar doları aştı. Bugün Somali'nin birçok alanda gelişme gösterdiğini görmekten memnuniyet duyuyorum" dedi. İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar...
Aziz kardeşim Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud'u Ankara'da misafir etmekten büyük bir memnuniyet duyuyorum. Somali 2011 yılında çökme noktasına gelmiştir. O yıl kapsamlı bir heyetle Somali'yi ziyaret ederek tüm dünyaya Somalili kardeşlerimizin yanında olduğumuzun mesajını vermiştim.
2012-2017 yılları arasında Cumhurbaşkanlığı görevini üstlenen kardeşimle attığımız adımlar Somali'nin yeniden kalkınmasına yardımcı oldu. Somali'ye her alanda destek verdik, vermeye devam ediyoruz. Birçok kurumumuz sahada faaliyetlerini sürdürüyor. Önemli sayıda sivil toplum kuruluşları da Somali'nin yanında yer alıyor.