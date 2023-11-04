Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emekliye zam talimatı! Çifte zam yapılacak, işte o formül
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'a, emekliye zam konusunda "Tüm imkanları zorlayın" talimatı verdi. Emekliye çifte zam yapılacak. Hem en düyük emekli maaşı artacak hem de tüm emeklilerin maaşına biraz rahat nefes almalarını sağlayacak oranda zam verilecek. İşte masadaki formüller ve kulislere sızan rakamlar...
Ocak 2024'te 6 aylık enflasyon rakamlarının kesinleşmesi sonrası SSK ve Bağ-Kur emeklilerin 7500 TL olan en düşük emekli maaşı ile beraber tüm emekli maaşları için yeni düzenleme yapılacak. Emekli zammı düzenlemesi yaklaşık 15,5 milyon vatandaşı ilgilendiriyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan'a hangi talimatı verdi? En düşük emekli maaşı ne kadar, kaç TL olacak? Refah payı zammı verilecek mi?.. İşte kulislerde son konuşulanlar..
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek 15 milyonu aşkın emekliyi ilgilendiren Ocak zammı için bütçe çalışmalarını sürdürüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, emekliler için bütçe sınırlarının sonuna kadar zorlanması talimatını verdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı sonrası Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı asgari ücret, emekli ve memur zammı için koordineli olarak çalışmalarını yürütüyor. En düşük emekli maaşı da bütçe çalışmalarının meyvelerini vermesiyle Ocak ayında yeniden artacak.
En düşük emekli maaşı kaç lira olacak?
Aralık 2022'de 3.500 TL olarak uygulanan taban emekli maaşı, Ocak ayında önce 5.500 TL ardından Nisan 2023'te 7.500 TL'ye yükseltildi. Bu 6 aylık dilimde toplam artış yüzde 114'ü aştı.