Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emekliye zam talimatı! Çifte zam yapılacak, işte o formül

Ocak 2024'te 6 aylık enflasyon rakamlarının kesinleşmesi sonrası SSK ve Bağ-Kur emeklilerin 7500 TL olan en düşük emekli maaşı ile beraber tüm emekli maaşları için yeni düzenleme yapılacak. Emekli zammı düzenlemesi yaklaşık 15,5 milyon vatandaşı ilgilendiriyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan'a hangi talimatı verdi? En düşük emekli maaşı ne kadar, kaç TL olacak? Refah payı zammı verilecek mi?.. İşte kulislerde son konuşulanlar..