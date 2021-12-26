BIST 1.891
DOLAR 10,99
EURO 12,44
ALTIN 638,33

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ASELSAN üretimi X-ray cihazına inceleme

Anadolu Ajansı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ASELSAN üretimi X-ray cihazına inceleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ASELSAN'ın ürettiği ARIN X-ray bagaj kontrol cihazını Gaziantep Havalimanı'nda inceledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ASELSAN üretimi X-ray cihazına inceleme

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Gaziantep Havalimanı'nda ASELSAN'ın yerli ve milli imkanlarla ürettiği X-ray bagaj kontrol cihazını inceleme görüntülerini paylaştı.

14
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ASELSAN üretimi X-ray cihazına inceleme

Kentteki programlarının ardından İstanbul'a hareket etmek üzere Gaziantep Havalimanı'na gelen Erdoğan, ARIN X-ray bagaj kontrol cihazını inceledi, cihaz hakkında yetkililerden bilgi aldı.

24
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ASELSAN üretimi X-ray cihazına inceleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra günün anısına kesilen biletini alarak uçağa geçti.

34
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ASELSAN üretimi X-ray cihazına inceleme

Erdoğan'a Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik eşlik etti.

44