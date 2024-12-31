Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 2024'ün son gününde anlamlı ziyaret
|
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutköy'deki Darülaceze Sosyal Yaşam Şehri'ni ziyaret ederek sakinlerle bir araya geldi. Erdoğan, sohbet ettiği sakinlere karanfil hediye ederken, ziyarete İstanbul Valisi Davut Gül de katıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Darülaceze Sosyal Yaşam Şehri'ni ziyaret etti.
110
Erdoğan, Arnavutköy'de bulunan sosyal yaşam şehrinin sakinleriyle bir araya geldi.
210
Darülaceze sakinleriyle sohbet eden Erdoğan, onlara karanfil hediye etti.
310
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ziyaretinde İstanbul Valisi Davut Gül de eşlik etti.
410