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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 2024'ün son gününde anlamlı ziyaret

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 2024'ün son gününde anlamlı ziyaret

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutköy'deki Darülaceze Sosyal Yaşam Şehri'ni ziyaret ederek sakinlerle bir araya geldi. Erdoğan, sohbet ettiği sakinlere karanfil hediye ederken, ziyarete İstanbul Valisi Davut Gül de katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 2024'ün son gününde anlamlı ziyaret

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Darülaceze Sosyal Yaşam Şehri'ni ziyaret etti.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 2024'ün son gününde anlamlı ziyaret

Erdoğan, Arnavutköy'de bulunan sosyal yaşam şehrinin sakinleriyle bir araya geldi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 2024'ün son gününde anlamlı ziyaret

Darülaceze sakinleriyle sohbet eden Erdoğan, onlara karanfil hediye etti.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 2024'ün son gününde anlamlı ziyaret

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ziyaretinde İstanbul Valisi Davut Gül de eşlik etti.

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