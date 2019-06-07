Cumhurbaşkanı Erdoğan'a İstanbul'da yoğun ilgi
Anadolu Ajansı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz Şehitler Makamı'nda vatandaşlarla sohbet ederek fotoğraf çektirdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hz. Ali Cami'nde cuma namazı kıldıktan sonra Beylerbeyi Sarayı'na geçti.
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Bir süre burada kalan Erdoğan, daha sonra Kısıklı'daki konutuna geçmek üzere hareket etti.
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Erdoğan, 15 Temmuz Şehitler Makamı'ndan geçişi sırasında kendisine el sallayarak sevgi gösterisinde bulunan vatandaşları kırmadı ve makam aracından inerek yanlarına gitti.
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Vatandaşlarla tek tek sohbet ederek fotoğraf çektiren Erdoğan, çocuklara da hediye dağıttı.
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