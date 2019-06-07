Cumhurbaşkanı Erdoğan'a İstanbul'da yoğun ilgi

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a İstanbul'da yoğun ilgi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz Şehitler Makamı'nda vatandaşlarla sohbet ederek fotoğraf çektirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a İstanbul'da yoğun ilgi - Sayfa 1

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hz. Ali Cami'nde cuma namazı kıldıktan sonra Beylerbeyi Sarayı'na geçti.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'a İstanbul'da yoğun ilgi - Sayfa 2

Bir süre burada kalan Erdoğan, daha sonra Kısıklı'daki konutuna geçmek üzere hareket etti.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'a İstanbul'da yoğun ilgi - Sayfa 3

Erdoğan, 15 Temmuz Şehitler Makamı'ndan geçişi sırasında kendisine el sallayarak sevgi gösterisinde bulunan vatandaşları kırmadı ve makam aracından inerek yanlarına gitti.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'a İstanbul'da yoğun ilgi - Sayfa 4

Vatandaşlarla tek tek sohbet ederek fotoğraf çektiren Erdoğan, çocuklara da hediye dağıttı.

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