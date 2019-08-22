Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 4 ülkeden güven mektubu!

Erdoğan, saat 15.15'te Filipinler Büyükelçisi Raul Salavaria Hernandez'i kabul etti. Büyükelçi Hernandez, Erdoğan'a güven mektubunu takdim etti. Daha sonra Hernandez ve büyükelçilik mensupları, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile hatıra fotoğrafı çektirdi.