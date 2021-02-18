Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 18 yıl sonra büyük sürpriz! Selen Gülel kimdir anne ve babası
Türkiye Modern Pentatlon Federasyonu milli sporcusu Selen Gülel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ikisinin birlikte yer aldığı bir portre hediye etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, sürpriz karşısında oldukça duygulandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sporcu bursu ile belirli başarı kriterlerini sağlayan genç sporcuların kazandıkları bölümlerde yüzde 100 burslu okuyabileceklerini söyledi. Erdoğan, “Gayemiz, bizim çektiğimiz çileleri gençlerimize çektirmemek, bizim yürüdüğümüz zorlu yollardan gençlerimizi yürütmemektir” dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, program sonunda sporcular ile hatıra fotoğrafı çektirdi. 2003 yılında Rize'de açılışını yaptığı hastanede doğan Selen Gülel, 18 yıl sonra Erdoğan'ın karşısına modern pentatlonda Türkiye birincisi ve dünya üçüncüsü milli sporcu olarak çıktı.
Selen Gülel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ikisinin birlikte yer aldığı bir portre hediye etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, sürpriz karşısında oldukça duygulandı.
Selen Gülel, 27-30 Haziran 2019 tarihlerinde Uluslararası Modern Pentatlon Federasyonları Birliği’nin koordinatörlüğünde gerçekleştirilen ve Portekiz Modern Pentatlon Federasyonu’nun ev sahipliğinde Portekiz’de düzenlenen ‘Avrupa Açık Biathle & Triathle Şampiyonası’nda U17 Triathle Ferdi kategorisinde gümüş madayla kazanmıştı.