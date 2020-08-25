Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Devlet Bahçeli Ahlat'ta! Birlikte hatıra pozu verdiler

Uçakla Muş Sultan Alparslan Havalimanı’na gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, buradan helikopterle Bitlis’in Ahlat ilçesine geçti. Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 949. yıl dönümü dolayısıyla Bitlis'in Ahlat ilçesinde düzenlenen etkinliklere katılmak üzere için alana geldi. Programda TBMM Başkanı Mustafa Şentop, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, çok sayıda bakan ve kuvvet komutanı da yer aldı.