Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Devlet Bahçeli Ahlat'ta! Birlikte hatıra pozu verdiler
Malazgirt Zaferi'nin 949. yıl dönümü dolayısıyla Ahlat'ta düzenlenen etkinliklere katılmak üzere Bitlis'e gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ahlat Gençlik Merkezi'nin açılışını gerçekleştirdi. Açılış törenine MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de katıldı. Erdoğan ve Bahçeli'nin birlikte gerçekleştirdiği ziyaretlerde dikkat çeken kareler objektiflere yansıdı.
Uçakla Muş Sultan Alparslan Havalimanı’na gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, buradan helikopterle Bitlis’in Ahlat ilçesine geçti. Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 949. yıl dönümü dolayısıyla Bitlis'in Ahlat ilçesinde düzenlenen etkinliklere katılmak üzere için alana geldi. Programda TBMM Başkanı Mustafa Şentop, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, çok sayıda bakan ve kuvvet komutanı da yer aldı.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, helikopterle Ahlat'a doğru giderken Van Gölü kıyısında yer alan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ni havadan inceledi.
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Uçakla Muş Sultan Alparslan Havalimanı’na gelen Erdoğan, Külliye'yi incelemenin ardından Ahlat'a geçti.
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Erdoğan'ı çocuklar çiçeklerle karşıladı.
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