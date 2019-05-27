Cumhurbaşkanı Erdoğan vatandaşlarla iftar yaptı

Cumhurbaşkanı Erdoğan vatandaşlarla iftar yaptı

İstanbul'da Zeytinburnu sahiline gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir ailenin çimenlik alana kurduğu yer sofrasına konuk olarak onlarla orucunu açtı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan vatandaşlarla iftar yaptı - Sayfa 1

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zeytinburnu sahilinde vatandaşlarla iftar yaptı. 

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Cumhurbaşkanı Erdoğan vatandaşlarla iftar yaptı - Sayfa 2

Erdoğan, Kısıklı'daki konutundan çıkarak Zeytinburnu sahiline geldi. Burada kendisine sevgi gösterisinde bulunan vatandaşlarla sohbet eden Erdoğan, onlarla fotoğraf çektirdi. 

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Cumhurbaşkanı Erdoğan vatandaşlarla iftar yaptı - Sayfa 3

Daha sonra, bir ailenin sahildeki çimenlik alana kurduğu yer sofrasına konuk olan Erdoğan, onlarla orucunu açtı. Erdoğan, iftar yaptığı vatandaşların yakınlarının da telefonda kendisiyle görüşme talebini geri çevirmedi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan vatandaşlarla iftar yaptı - Sayfa 4

Erdoğan'a, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak da eşlik etti.

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