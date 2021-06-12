Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nde Anadolu Efes'i ağırladı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anadolu Efes Spor Kulübü yönetici, teknik heyet ve sporcuları ile Vahdettin Köşkü'nde bir araya geldi.
Basketbolda Anadolu Efes, hem ligde hem de Euroleague'de şampiyonluğa ulaşmış, sezonu çifte kupayla tamamlamıştı.
16
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa'da gurur yaşatan Anadolu Efes'i bugün kabul etti.
26
Erdoğan, Üsküdar'da bulunan Cumhurbaşkanlığı Vahdettin Köşkü'nde, Anadolu Efes'in Başkanı Tuncay Özilhan ile teknik heyet ve basketbolcularını ağırladı.
36
Basına kapalı gerçekleşen görüşmede Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu da yer aldı.
46