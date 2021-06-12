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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nde Anadolu Efes'i ağırladı

Anadolu Ajansı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nde Anadolu Efes'i ağırladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anadolu Efes Spor Kulübü yönetici, teknik heyet ve sporcuları ile Vahdettin Köşkü'nde bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nde Anadolu Efes'i ağırladı

Basketbolda Anadolu Efes, hem ligde hem de Euroleague'de şampiyonluğa ulaşmış, sezonu çifte kupayla tamamlamıştı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nde Anadolu Efes'i ağırladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa'da gurur yaşatan Anadolu Efes'i bugün kabul etti.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nde Anadolu Efes'i ağırladı

Erdoğan, Üsküdar'da bulunan Cumhurbaşkanlığı Vahdettin Köşkü'nde, Anadolu Efes'in Başkanı Tuncay Özilhan ile teknik heyet ve basketbolcularını ağırladı. 

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nde Anadolu Efes'i ağırladı

Basına kapalı gerçekleşen görüşmede Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu da yer aldı.

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