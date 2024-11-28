BIST 9.640
DOLAR 34,60
EURO 36,62
ALTIN 2.935,65

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Umman Sultanı Heysem bin Tarık'ı resmi törenle karşıladı

|
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Umman Sultanı Heysem bin Tarık'ı resmi törenle karşıladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'yi ziyaret eden Umman Sultanı Heysem bin Tarık'ı resmi törenle karşıladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Umman Sultanı Heysem bin Tarık'ı resmi törenle karşıladı

Bin Tarık ve beraberindeki heyeti Ankara'ya getiren uçak, Esenboğa Havalimanı'na indi.

114
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Umman Sultanı Heysem bin Tarık'ı resmi törenle karşıladı

Havalimanındaki karşılama töreninde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Ankara Valisi Vasip Şahin ve diğer ilgililer eşlik etti.

214
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Umman Sultanı Heysem bin Tarık'ı resmi törenle karşıladı

Esenboğa Havalimanı Şeref Salonu'nda bir süre görüşen Erdoğan ve Bin Tarık, daha sonra Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne geçti. 

314
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Umman Sultanı Heysem bin Tarık'ı resmi törenle karşıladı

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Erdoğan ve Bin Tarık'ın tören alanındaki yerlerini almasının ardından bando iki ülkenin milli marşlarını çaldı.

414