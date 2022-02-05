Cumhurbaşkanı Erdoğan tüm geçmiş olsun dileklerine teşekkür etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın koronaya yakalanması üzerine geçmiş olsun mesajlarını ileten parti liderlerine, Erdoğan'dan yanıt geldi: Eşim ve kendim adına teşekkürler.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter'dan yaptığı açıklamada, bugün hafif belirtiler üzerine eşi Emine Erdoğan ile birlikte test yaptırdıklarını ve sonucun pozitif çıktığını açıklamıştı.
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Bu açıklama üzerine bütün parti liderleri Erdoğan çiftine geçmiş olsun dileklerini ilettiler.
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Bu dileklere yanıt gecikmedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan bütün parti liderleriyle ile Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski'ye teşekkürlerini sosyal medyadan paylaştı. O mesajlar şöyle:
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