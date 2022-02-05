BIST 1.944
DOLAR 13,56
EURO 15,54
ALTIN 788,50

Cumhurbaşkanı Erdoğan tüm geçmiş olsun dileklerine teşekkür etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan tüm geçmiş olsun dileklerine teşekkür etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın koronaya yakalanması üzerine geçmiş olsun mesajlarını ileten parti liderlerine, Erdoğan'dan yanıt geldi: Eşim ve kendim adına teşekkürler.

Cumhurbaşkanı Erdoğan tüm geçmiş olsun dileklerine teşekkür etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter'dan yaptığı açıklamada, bugün hafif belirtiler üzerine eşi Emine Erdoğan ile birlikte test yaptırdıklarını ve sonucun pozitif çıktığını açıklamıştı.

116
Cumhurbaşkanı Erdoğan tüm geçmiş olsun dileklerine teşekkür etti

Bu açıklama üzerine bütün parti liderleri Erdoğan çiftine geçmiş olsun dileklerini ilettiler.

216
Cumhurbaşkanı Erdoğan tüm geçmiş olsun dileklerine teşekkür etti

Bu dileklere yanıt gecikmedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan bütün parti liderleriyle ile Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski'ye teşekkürlerini sosyal medyadan paylaştı. O mesajlar şöyle:

316
Cumhurbaşkanı Erdoğan tüm geçmiş olsun dileklerine teşekkür etti
416