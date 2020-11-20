Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın annesinin cenaze törenine katıldı

Törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanı sıra Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş ve İstanbul Valisi Ali Yerlikaya katıldı.