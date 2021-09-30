Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat vermişti! Selimiye Camii'nin çevresinde çalışmalar başladı

Vakıflar Genel Müdürlüğü ve Edirne Belediyesi arasında yaşanan mahkeme süreci nedeniyle 2015 yılında çalışmaları durdurulan Selimiye Cami Çevresi ve Kentsel Tasarım Projesi’nin çalışmaları, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla hızlandırıldı. Belediye ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı arasında protokol imzalanmasının ardından, projenin çalışmalarını yürütecek firma, çalışmalarına başladı.