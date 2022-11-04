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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Taksim'de vatandaşlara simit ikram etti

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Taksim'de vatandaşlara simit ikram etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Taksim Camisi'nde kıldı. Vatandaşlardan ve turistlerden yoğun ilgi gören Erdoğan, cuma namazı sonrası yakınlardaki bir simit tezgahına giderek çevredekilere simit ikram etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Taksim'de vatandaşlara simit ikram etti

19. MÜSİAD EXPO 2022 Ticaret Fuarı'na katılan Erdoğan, sonrasında cuma namazı için Taksim Camisi'ne geldi. Burada cuma namazını kılan Erdoğan, vatandaşlardan ve turistlerden yoğun ilgi gördü.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Taksim'de vatandaşlara simit ikram etti

Erdoğan, cuma namazı sonrası yakınlardaki bir simit tezgahına giderek çevredekilere simit ikram etti.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Taksim'de vatandaşlara simit ikram etti
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