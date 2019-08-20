Cumhurbaşkanı Erdoğan Sultanahmet'te vatandaşlarla selamlaştı
Anadolu Ajansı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sultanahmet'te vatandaşlarla buluşup sohbet etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Van'ın Erciş ilçesindeki trafik kazasında hayatını kaybeden Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun için Sultanahmet Cami'nde ikinde vakti düzenlenen cenaze töreninin ardından, Sultanahmet'teki Marmara Üniversitesi Rektörlüğünü ziyaret etti.
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Burada bir süre kalan Erdoğan, çıkışta kendisini bekleyen vatandaşları selamladı.
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Kendisine sevgi gösterisinde bulunan vatandaşların yanına giden Erdoğan, sohbet ettiği vatandaşların talep ve sorunlarını dinledi.
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Bazı vatandaşlar Erdoğan ile fotoğraf çektirdi.
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