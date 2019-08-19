Cumhurbaşkanı Erdoğan Stratonikeia Antik Kenti'ni ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Muğla'nın Yatağan ilçesindeki Stratonikeia Antik Kenti ve çevresindeki tarihi yerleri ziyaret etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Muğla’nın Yatağan ilçesinde bulunan Stratonikeia Antik Kenti ve ören yerini gezdi.
Ziyarette Erdoğan'a Muğla Valisi Esengül Civelek ve Yatağan Belediye Başkanı Mustafa Toksöz eşlik etti.
Erdoğan çifti, ziyaret sırasında bölgede bulunan vatandaşlarla sohbet etti, ikramlardan tattı, tarihi eserler hakkında bilgi aldı ve hatıra fotoğrafı çektirdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ı, Yatağan ilçesindeki 3 bin yıllık Stratonikeia Antik Kenti'ni ziyaretleri sırasında, girişte Muğla Vali Yardımcısı Fethi Özdemir, Yatağan Kaymakamı Hayrettin Çiçek, AK Parti Muğla milletvekilleri Mehmet Yavuz Demir ve Yelda Erol Gökcan, Yatağan Belediye Başkanı AK Parti'li Mustafa Toksöz, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Coşkun Sel, İl Emniyet Müdürü Hakan Çetinkaya, AK Parti İl Başkanı Kadem Mete, AK Parti Kadın Kolları İl Başkanı Ümmühan Toksöz, AK Parti Yatağan İlçe Başkanı Ali Tekin, daire amirleri ve siyasi partilerin temsilcileri karşıladı.