Cumhurbaşkanı Erdoğan Stratonikeia Antik Kenti'ni ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ı, Yatağan ilçesindeki 3 bin yıllık Stratonikeia Antik Kenti'ni ziyaretleri sırasında, girişte Muğla Vali Yardımcısı Fethi Özdemir, Yatağan Kaymakamı Hayrettin Çiçek, AK Parti Muğla milletvekilleri Mehmet Yavuz Demir ve Yelda Erol Gökcan, Yatağan Belediye Başkanı AK Parti'li Mustafa Toksöz, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Coşkun Sel, İl Emniyet Müdürü Hakan Çetinkaya, AK Parti İl Başkanı Kadem Mete, AK Parti Kadın Kolları İl Başkanı Ümmühan Toksöz, AK Parti Yatağan İlçe Başkanı Ali Tekin, daire amirleri ve siyasi partilerin temsilcileri karşıladı.