Cumhurbaşkanı Erdoğan, Senegal Başbakanı Sonko'yu resmi törenle karşıladı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'yi ziyaret eden Senegal Başbakanı Ousmane Sonko'yu resmi törenle karşıladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sonko'yu külliyenin ana giriş kapısında karşıladı. Erdoğan ve Sonko'nun tören alanındaki yerlerini almasının ardından, bando iki ülkenin milli marşlarını çaldı.
Tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve askerlere de yer verilen törende, 21 pare top atışı yapıldı.
Senegal Başbakanı Sonko, Muhafız Alayı Tören Kıtası'nı "Merhaba asker" diyerek selamladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Sonko birbirlerine heyetlerini takdim ettikten sonra merdivenlerde Türkiye ve Senegal bayrakları önünde tokalaşarak basın mensuplarına poz verdi.