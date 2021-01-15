Cumhurbaşkanı Erdoğan, Resim Heykel Müzesi'nin açılışını gerçekleştirdi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı Resim Heykel Müzesi'nin kurdelesini kestikten sonra Fatih ve Fetih tablosu arasında poz verdi.
Dolmabahçe Sarayı içinde bulunan Milli Saraylar Resim Müzesi, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katıldığı törenle yeniden açıldı.
2014 yılında açılan ve Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı’na bağlı olan müze, bir süre önce restorasyon nedeniyle kapatılmıştı.
34 sergi salonundan oluşan ve içinde 553 eser bulunan 165 yıllık tarihi bina, restorasyon süreci sonunda Milli Saraylar Resim Müzesi’ne dönüştürüldü.
Müzede, 19. yüzyıl Osmanlı padişahlarının yaptırdığı, satın aldığı resimlerden oluşan bir koleksiyon, Milli Saraylar Daire Başkanlığı’na bağlı saraylarda bulunan resimler ve Topkapı Sarayı'ndan ödünç alınan resimler yer alıyor.