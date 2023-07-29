Cumhurbaşkanı Erdoğan Pendik'te Cemevi'ni ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu matemde Hüseyin'e ağlayanların iç aleminde hüzünden başka bir şey yoktur. Hazreti Peygamber, 'Allah'ı sizi rızıklandırdığı için sevin, beni Allah'ı sevdiğiniz için, Ehlibeytimi de beni sevdiğiniz için sevin.' buyurmuştur. Ehlibeyt'i sevmek demek adalet ve hakkaniyet, hak ve hakikat konusunda çok daha titiz olmak demektir. Bu inanç ve azimle geçtiğimiz yıl Cumhuriyet tarihinin en önemli adımını atarak, Alevi Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığını kurduk." dedi.