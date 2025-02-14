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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Cumhurbaşkanı Zerdari'ye Togg hediye etti

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Cumhurbaşkanı Zerdari'ye Togg hediye etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Cumhurbaşkanı Asıf Ali Zerdari'ye Türkiye'nin yerli elektrikli otomobili Togg hediye etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Cumhurbaşkanı Zerdari'ye Togg hediye etti

Erdoğan, resmi temaslarda bulunduğu Pakistan'ın başkenti İslamabad'daki Cumhurbaşkanlığı binasında Zerdari ile bir araya geldi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Cumhurbaşkanı Zerdari'ye Togg hediye etti

Basına kapalı görüşmenin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, mevkidaşı Zerdari'ye "Pamukkale beyazı" renginde Togg armağan etti.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Cumhurbaşkanı Zerdari'ye Togg hediye etti

Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan ve Zerdari, Cumhurbaşkanlığı binasının bahçesinde Togg'un önünde fotoğraf çektirdi.

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