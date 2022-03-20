Cumhurbaşkanı Erdoğan öperek teslim aldı! İşte 129 yıllık o sancağın hikayesi
18 Mart Çanakkale Destanı'nın 107. yılı anma törenlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan’a İngiltere’den satın alınan 129 yıllık bir sancak hediye edilmişti. Erdoğan'ın öperek teslim alıp, Mill Savunma Bakanlığı'na teslim ettiği sancağın hikayesi ortaya çıktı.
25 Mart 1893'te Katar'daki Osmanlı kalesine yardıma giden Binbaşı Yusuf Bey kumandasındaki Osmanlı askerlerine ait sancak, İngiltere'deki bir müzayededen Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un katkılarıyla Türkiye'ye getirildi. O sancak Çanakkale Zaferi'nin 107. yılı kutlamalarında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teslim edildi. Erdoğan da 129 yıllık sancağı öperek teslim aldı. İşte o 129 yıllık sancağın Hürriyet'te yer alan hikayesi...
Osmanlı, Arap yarımadasının Kızıldeniz tarafına hâkimdi. Bütün Müslümanlar için kutsal olan Mekke ve Medine de bu yakadaydı. Ancak doğu yakası, yani Basra Körfezi tarafı da stratejik açıdan çok önemliydi. Bugün Kuveyt’in bulunduğu bölge Osmanlı idaresi sisteminde ‘Basra vilayeti’ olarak geçiyordu. Arap yarımadasının Basra kıyıları da işte bu vilayete bağlıydı. Katar ise bu kıyılardaki Osmanlı hâkimiyet bölgelerinin stratejik noktalarından biriydi. Osmanlılar Katar’ın bulunduğu bölge için 16. yüzyıldan itibaren hem Portekizlilerle hem İngilizlerle mücadele etmişti. Bu mücadele daha sonra Vahhabi-Suudi Araplara karşı da devam etmişti.
Katar, Osmanlı'nın ilçesiydi
19. yüzyıla gelindiğinde Katar, Osmanlı’nın Basra vilayetine bağlı bir kaza (ilçe) idi. Osmanlılar bu kazanın “kaymakam” sıfatlı yöneticisini oradaki yerel aşiretlerden seçiyordu. Kaymakamlık her ne kadar Osmanlı’ya bağlı olsa da merkezden yönetimi çok zordu. Sık sık sorunlar çıkıyordu. Dolayısıyla telkin veya müzakerelerle çözülemeyen sorunlara askeri müdahalelerin yapılması kaçınılmaz oluyordu. 1893’te yine böyle bir anlaşmazlık ortaya çıktı.
Binbaşının birliğine saldırı oldu
Osmanlı birlikleri ile yerel aşiretler çatıştılar. Çatışmalar uzayınca Katar’daki Osmanlı kalesine Binbaşı Yusuf Bey kumandasındaki 400 kişilik takviye birliği gönderildi. Ancak bu birlik 25 Mart 1893’te Vecbe denilen yerde saldırıya uğradı. Birçok asker şehit oldu. Bu olaydan sonra ilişkiler çok gerildi. Katar Kaymakamı Şeyh Casim olayı soruşturan heyete saldırıyı çöl Bedevilerinin yaptığını, kendi birlikleriyle alakası olmadığını ve Osmanlı’ya sadık olduğunu anlattı. Ancak savunmalarına itibar edilmedi, Kaymakam Casim bu olaydan sonra görevden alındı.