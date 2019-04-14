Cumhurbaşkanı Erdoğan nikah şahidi oldu Yelda Demirören ve Haluk Kalyoncu evlendi

5 ay önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan’ın yüzüklerini takmasıyla nişanlanan Yelda Demirören ile Haluk Kalyoncu dün akşam düzenlenen düğünle dünyaevine girdi. Düğüne cemiyetten ünlü isimler ile sanatçı ve oyuncular katılırken, birçok siyaset insanı da çifti mutlu günlerinde yalnız bırakmadı.