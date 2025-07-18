Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Savunma Üniversitesi'ne bağlı birimlerdeki camilerin açılışını yaptı

"Söz verdiğimiz üzere 9 yeni camimizi peygamber ocağımıza kazandırmış oluyoruz"

Aynı şekilde İzmir Kara Harp Okulu ATAT Bölge Birlik Komutanlığı ile Maltepe Yerleşkesinde inşa edilen iki yeni camimizi de dualarla kullanıma açacağız. Böylece söz verdiğimiz üzere 9 yeni camimizi peygamber ocağımıza hamdolsun kazandırmış oluyoruz."