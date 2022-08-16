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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya Kralı'na devlet nişanı verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya Kralı'na devlet nişanı verdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Malezya Kralı Sultan Abdullah Ri'ayatuddin Al-Mustafa Billah Şah'a Devlet Nişanı tevcih edildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya Kralı'na devlet nişanı verdi

Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Devlet Nişanı Tevcih Töreni gerçekleştirildi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya Kralı'na devlet nişanı verdi

İki ülkenin milli marşlarının okunmasının ardından Devlet Nişanı tevcihinin gerekçesi açıklandı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya Kralı'na devlet nişanı verdi

Malezya Kralı Sultan Abdullah Şah'ın öz geçmişinin okunmasından sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Malezya Kralı Sultan Abdullah Şah sahneye davet edildi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya Kralı'na devlet nişanı verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya Kralı Sultan Abdullah Şah'a Türkiye Cumhuriyeti Devlet Nişanı tevcih etti.

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