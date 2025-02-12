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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya Başbakanı Enver İbrahim'e Togg hediye etti

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya Başbakanı Enver İbrahim'e Togg hediye etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malezya Başbakanı Enver İbrahim'e Türkiye'nin yerli elektrikli otomobili Togg'u hediye etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya Başbakanı Enver İbrahim'e Togg hediye etti

Erdoğan, Başbakanlık Ofisi'nde, Başbakan Enver ile bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Enver'e "Pamukkale beyazı" renginde Togg armağan etti.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya Başbakanı Enver İbrahim'e Togg hediye etti

Başbakanlık Ofisi bahçesinde bir süre otomobili inceleyen ve sohbet eden Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Enver, Togg önünde fotoğraf çektirdi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya Başbakanı Enver İbrahim'e Togg hediye etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Togg'un direksiyonuna geçen Enver'e yolcu koltuğunda eşlik etti.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya Başbakanı Enver İbrahim'e Togg hediye etti

Erdoğan, Togg teslim törenine katılan, ellerinde Malezya ve Türkiye bayrakları bulunan çocuklarla ilgilendi, onlarla fotoğraf çektirdi.

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