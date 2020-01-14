Cumhurbaşkanı Erdoğan Kulüpler Birliği üyelerini kabul etti

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil ve kulüp başkanlarını kabul etti. Kabulde Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir ve Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da yer aldı.