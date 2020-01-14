Cumhurbaşkanı Erdoğan Kulüpler Birliği üyelerini kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil beraberindekileri kabul etti.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil ve kulüp başkanlarını kabul etti. Kabulde Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir ve Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da yer aldı.
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Kabulde Demir Grup Sivasspor Asbaşkanı Halit Yazıcı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a forma hediye etti.
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İşte Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabüle dair fotoğraflar:
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